Calcio risultati serie A | Napoli cade la Roma può scappare

Roma, 18 ott. (askanews) – Questi i risultati e la classifica di serie A dopo Torino-Napoli 1-0 Settima giornata: Lecce-Sassuolo 0-0, Pisa-Verona 0-0, Torino-Napoli 1-0, ore 20.45 Roma-Inter, domenica 19 ottobre ore 12.30 Como-Juventus, ore 15 Cagliari-Bologna, Genoa-Parma, ore 18 Atalanta-Lazio, ore 20.45 Milan-Fiorentina, lunedì 20 ottobre ore 20.45 Cremonese-Udinese. Classifica: Napoli, Roma 15, Milan 13, Inter, Juventus 12, Atalanta, Bologna, Sassuolo 10, Como, Cremonese 9, Cagliari, Udinese, Torino 8, Lazio 7, Lecce 6, Parma 5, Verona 4, Fiorentina, Pisa 3, Genoa 2 Ottava giornata: venerdì 24 ottobre ore 20. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

News recenti che potrebbero piacerti

RISULTATI GARE DI SABATO 11 E DOMENICA 12 OTTOBRE CALCIO: SETTORE GIOVANILE AGONISTICO: U19 JUNIORES SABATO 11 OTTOBRE SANTANGIOLESE - DUE STELLE 1-1 U17 ALLIEVI DOMENICA 12 OTTOBRE SAONARA - DUE ST - facebook.com Vai su Facebook

?Ecco i risultati Youth del weekend #ForzaParma - X Vai su X

Torino-Napoli, il risultato in diretta LIVE - Il Torino è l'avversario contro cui il Napoli ha pareggiato più sfide in Serie A: 56 su 142 precedenti, completano 53 vittorie partenopee e 33 successi granata. Scrive sport.sky.it

Torino-Napoli 1-0: video, gol e highlights - Il Napoli rimane fermo a 15 punti in classifica dopo la sconfitta dell’Olimpico contro il Torino per 1- Lo riporta sport.sky.it

Serie A, Lecce-Sassuolo e Pisa-Verona 0-0. Alle 18 Torino-Napoli, alle 20.45 Roma-Inter - Leggi su Sky TG24 l'articolo Serie A, Lecce- Scrive tg24.sky.it