Calcio Risultati serie A in coda si muove la classifica

Roma, 18 ott. (askanews) – Questi i risultati e la classifica di serie A dopo Lecce-Sassuolo 0-0, Pisa-Verona 0-0 Settima giornata: Lecce-Sassuolo 0-0, Pisa-Verona 0-0, ore 18 Torino-Napoli, ore 20.45 Roma-Inter, domenica 19 ottobre ore 12.30 Como-Juventus, ore 15 Cagliari-Bologna, Genoa-Parma, ore 18 Atalanta-Lazio, ore 20.45 Milan-Fiorentina, lunedì 20 ottobre ore 20.45 Cremonese-Udinese. Classifica: Napoli, Roma 15, Milan 13, Inter, Juventus 12, Atalanta, Bologna, Sassuolo 10, Como, Cremonese 9, Cagliari, Udinese 8, Lazio 7, Lecce 6, Parma, Torino 5, Verona 4, Fiorentina, Pisa 3, Genoa 2 Ottava giornata: venerdì 24 ottobre ore 20. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

