Tornano in campo domani alle 15,30 le formazioni senesi del girone C di Promozione, tutte reduci dalle vittorie dell’ultimo turno. L’attuale capolista Sinalunghese dopo il successo di sette giorni fa nel derby contro il Foiano fa visita, allo stadio di Grassina (Bagno a Ripoli, Firenze) al Centro Storico Lebowski, società cooperativa sportiva dilettantistica celebre per la sua funzionale sociale oltre che per gli ottimi risultati anche le formazioni giovanili e femminili. Mister Testini avrà a disposizione Bucaletti e Celestini, out per squalifica nel derby. Arbitra Tommaso Di Sacco della sezione di Pisa con Vincenzo Mongelli e Lorenzo Santaera anch’essi di Pisa. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Calcio Promozione. Senesi lanciate!. La Sinalunghese attesa a Grassina