Sport.quotidiano.net | 18 ott 2025

Anticipo di lusso oggi al Neri di Castelfiorentino, dove per la sesta giornata del girone B arriva la corazzata Mobilieri Ponsacco dell’ex Lorenzo Sciapi. I rossoblù pisani comandano infatti la classifica con 13 punti insieme all’Atletico Maremma, frutto di 4 vittorie e un pari in 5 gare con il secondo miglior attacco (10 reti) e la miglior difesa (appena 2 gol incassati). Un impegno sulla carta quindi complicato per i gialloblù valdelsani, reduci comunque dalla loro prima sconfitta stagionale dopo due vittorie ed altrettanti pareggi. Tra l’altro tra le mura amiche il Castelfiorentino United viaggia a punteggio pieno con due successi per 3-1. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Calcio promozione. Anticipo di lusso al Neri con il duello tra bomber. Montelupo va a Montignoso

