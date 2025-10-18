Calcio Prima categoria Il Bettolle ci prova Credici Casolese Torrenieri-Amiata
Sfida durissima per il Bettolle, che nel girone E di Prima categoria, dopo la pesantissima batosta di domenica contro il Capolona Quarata dovrà affrontare sul proprio terreno la capolista Torrita. Non facile la giornata neanche per la Chiantigiana, che dovrà vedersela contro il Lucignano, che in classifica naviga in testa a pari punti con il Torrita. Nel Girone F spicca lo scontro al vertice della Casolese, che nel match casalingo contro lo Scarlino avrà l’opportunità di attaccare la prima posizione. Un’opportunità alla quale, in caso di sconfitta della capolista, potranno aspirare anche il Torrenieri, impegnato in casa contro un’Amiata sempre più in crisi e disperatamente a caccia di punti per lasciare l’ultima posizione, e il Radicondoli, che dovrà vedersela a Colle contro l’insidiosa debuttante Campiglia. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
