Calcio Pisa e Verona si annullano | 0-0 all’Arena Garibaldi

Ildenaro.it | 18 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Roma, 18 ott. (askanews) – Pisa e Verona non si fanno male e si dividono la posta in palio in una partita povera di emozioni e di qualità. AllArena Garibaldi finisce 0-0, con le due squadre che confermano tutte le difficoltà del momento: poche idee, tanti errori e la sensazione che entrambe abbiano più paura di perdere che voglia di vincere. Il primo tempo scorre senza grandi sussulti. Il Verona prova a prendere in mano la gara con un possesso palla più ordinato, ma le verticalizzazioni si perdono spesso tra i piedi dei difensori avversari. Giovane e Fallou ci provano da fuori, ma non inquadrano mai lo specchio. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

Immagine generica

Leggi anche questi approfondimenti

calcio pisa verona annullanoCalcio, Pisa e Verona si annullano: 0-0 all’Arena Garibaldi - (askanews) – Pisa e Verona non si fanno male e si dividono la posta in palio in una partita povera di emozioni e di qualità. Si legge su askanews.it

calcio pisa verona annullanoCalcio Serie A: Pisa-Hellas Verona. Segui la diretta testuale - Da una parte il Pisa, all'ultimo posto in classifica e con una panchina che trema; Dall'altra parte il Verona, con soli 3 punti in classifica e con ... Lo riporta rainews.it

calcio pisa verona annullanoPisa-Verona 0-0, all’Arena vince solo la paura - Pisa, 18 ottobre 2025 – Il Pisa difetta di coraggio e, di conseguenza, manca l’appuntamento con la prima vittoria stagionale. Scrive msn.com

Cerca Video su questo argomento: Calcio Pisa Verona Annullano