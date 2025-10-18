Calcio Pisa e Verona si annullano | 0-0 all’Arena Garibaldi

Roma, 18 ott. (askanews) – Pisa e Verona non si fanno male e si dividono la posta in palio in una partita povera di emozioni e di qualità. All’Arena Garibaldi finisce 0-0, con le due squadre che confermano tutte le difficoltà del momento: poche idee, tanti errori e la sensazione che entrambe abbiano più paura di perdere che voglia di vincere. Il primo tempo scorre senza grandi sussulti. Il Verona prova a prendere in mano la gara con un possesso palla più ordinato, ma le verticalizzazioni si perdono spesso tra i piedi dei difensori avversari. Giovane e Fallou ci provano da fuori, ma non inquadrano mai lo specchio. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

Leggi anche questi approfondimenti

Sarà l'Arena Garibaldi, il rinnovato Stadio del Pisa calcio, il teatro delle Finali Nazionali Acsi Gazzetta Football League powered by Cisalfa che si giocheranno a fine maggio 2026. #areasportvr #asiverona #campionato #calciotto #acsigazzettafootballleague # - facebook.com Vai su Facebook

Calcio, Pisa e Verona si annullano: 0-0 all’Arena Garibaldi - (askanews) – Pisa e Verona non si fanno male e si dividono la posta in palio in una partita povera di emozioni e di qualità. Si legge su askanews.it

Calcio Serie A: Pisa-Hellas Verona. Segui la diretta testuale - Da una parte il Pisa, all'ultimo posto in classifica e con una panchina che trema; Dall'altra parte il Verona, con soli 3 punti in classifica e con ... Lo riporta rainews.it

Pisa-Verona 0-0, all’Arena vince solo la paura - Pisa, 18 ottobre 2025 – Il Pisa difetta di coraggio e, di conseguenza, manca l’appuntamento con la prima vittoria stagionale. Scrive msn.com