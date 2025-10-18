Calcio Napoli sconfitto a Torino | decide l’ex Simeone seconda caduta in campionato

Al Grande Torino il Calcio Napoli, privo di diversi titolari, incassa l’1-0 firmato dal Cholito, che non esulta per rispetto. Sfuma un pari nel finale: gol annullato a Lang. Brutta serata per il Calcio Napoli che torna da Torino senza punti. Allo stadio Olimpico Grande Torino i granata vincono 1-0 grazie al gol di Giovanni . 🔗 Leggi su 2anews.it © 2anews.it - Calcio Napoli sconfitto a Torino: decide l’ex Simeone, seconda caduta in campionato

Torino-Napoli, il risultato in diretta LIVE - Il Torino è l'avversario contro cui il Napoli ha pareggiato più sfide in Serie A: 56 su 142 precedenti, completano 53 vittorie partenopee e 33 successi granata. Da sport.sky.it

Il Napoli perde pure col Torino: due sconfitte in sette partite, non è così che si vincono gli scudetti - Il Napoli aspetta la fiammata che non arriva. Riporta ilnapolista.it

Torino-Napoli 1-0: video, gol e highlights - Il Napoli rimane fermo a 15 punti in classifica dopo la sconfitta dell’Olimpico contro il Torino per 1- Segnala sport.sky.it