Calcio Napoli battuto dal Torino 1-0

20.00 Battuta d'arresto per il Napoli capolista: cade in casa del Toro (1-0). Buon avvio dei granata che mettono all corde il Napoli. Il Toro coglie un pal con Vlasic (15'), partenopei in difficoltà. Il Toro sfrutta il momento no del Napoli: liberato da un rimpallo, Simeone si ritrova solo davanti al por tiere e insacca (32'). E' il classico gol dell'ex. Nella ripresa Toro perico loso con Casadei e Adams, poi comincia l'assalto della squadra di Conte. Spinazzola macina sulla fascia, Anguissa pericoloso di testa (61'). Napoli ko. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

