calcio in terza categoria si festeggiano gli 80 anni del dirigente veneliano gianni carlotti big match tra monti e cinquale lo spartak incrocia la carrarese

Sul palco della Terza categoria va in scena la giornata numero tre del girone d'andata, sei le partite in programma questo pomeriggio, nessuna "stralunigianese", mentre la partita di spessore la mandano in onda Monti (punti 6) e Cinquale (6) a confronto questo pomeriggio al "Don Bosco" dalle 15, match che merita la pole, ovvero la classifica vista dall'alto. Il Monti che alla pari del Cinquale, Polisportiva Carrarese, Spartak Apuane e Icf Fosdinovo viaggia a punteggio pieno dispone di un potenziale offensivo di prim'ordine e questo le consorelle lo sanno benissimo. Big match che, oltre a richiamare un nutrito numero di tifosi, nell'occasione festeggia gli ottant'anni di Gianni "Baffone" Carlotti straordinario dirigente del club veneliano da 58 anni.

