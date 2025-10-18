Calcio Gare e arbitri dalla serie D alla Prima categoria

Partite e arbitri del fine settimana dalla serie D alla Prima categoria. In serie D c’è l’Ostiamare al vertice avendo vinto le sette gare disputate, domani la squadra laziale riceverà il Fossombrone allenato da Marco Giuliodori. Serie D. Domani alle 15 l’ottava giornata: Ancona-UniPomezia: Gambirasio di Bergamo; Atletico Ascoli-Recanatese: Pellegrino di Teramo; Termoli-Chieti: Tagliaferri di Lovere; Sammaurese-Vigor Senigallia: Bassetti di Lucca; L’Aquila-Giulianova: Zito di Rossano; Notaresco-Maceratese: Rotondo di Frattamaggiore; Ostiamare-Fossombrone: Radovanovic di Maniago; San Marino-Castelfidardo: Benestante di Aprilia; Teramo-Sora: Guiotto di Schio. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Calcio. Gare e arbitri dalla serie D alla Prima categoria

News recenti che potrebbero piacerti

| PROGRAMMA GARE AGONISTICA Ecco le gare del week end per le nostre formazioni agonistiche! #testaecuorebiancorosso #noisiamocittadianagnicalcio #forzanagni - facebook.com Vai su Facebook

SETTORE GIOVANILE: LE GARE IN PROGRAMMA DEL 18 e 19 OTTOBRE 2025 - X Vai su X

Calcio. Gare e arbitri dalla serie D alla Prima categoria - Partite e arbitri del fine settimana dalla serie D alla Prima categoria. Scrive sport.quotidiano.net

Serie A, la presentazione della 7^ giornata: orari, arbitri e squalificati - Si scende in campo per la Serie A, dopo la pausa per le nazionali, da sabato 18 a lunedì 20 ottobre per la 7^ giornata di campionato. Riporta sport.sky.it

Arbitri di Serie A e Serie B professionisti: il piano Figc - Il piano presentato della Federcalcio riguarda la creazione di una società indipendente composta dalla Figc e dalle Leghe di A e B, mentre all'Aia rimarrebbe la formazione e la selezione degli arbitri ... Si legge su sport.sky.it