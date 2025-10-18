Calcio Estero live Sky e NOW 17 - 20 Ottobre 2025 - Premier League Ligue 1 Bundesliga
Un nuovo weekend di calcio internazionale da vivere su Sky e in streaming su NOW.. Da venerdì 17 a domenica 20 ottobre in campo la Premier League inglese, la Bundesliga e la Ligue 1 francese. PREMIER LEAGUE - In Inghilterra va in scena l’8ª giornata di Premier League. Si parte sabato alle 13.30 con Nottingham Forest-Chelsea (Sky Sport Calcio e Sky Sport 4K). Alle 16 altri cinque match: Manchester. 🔗 Leggi su Digital-news.it
Altre letture consigliate
TV - Calcio estero: Premier League, Bundesliga e Ligue 1 live su Sky e in streaming su NOW dal 17 al 20 ottobre https://ift.tt/2c7WmIT - X Vai su X
Monopoli VS Salernitana 9ª giornata - Serie C Sky Wifi ? Stadio “Veneziani” ? 12:30 Sky Sport 251, Now TV, Bet365 e One Football (solo all’estero). #Salernitana #Calcio #SerieC #fblifestyle - facebook.com Vai su Facebook
Un weekend da urlo nella Casa dello Sport: Roma-Inter, F1, MotoGP e tanto altro! - Formula 1, GP Stati Uniti: la gara domenica 19 ottobre alle 21. Come scrive sport.sky.it
Calcio streaming - Ci sono però numerosi portali che offrono la possibilità di vedere le partite di calcio in streaming live e in qualità HD. Segnala tpi.it
De Siervo: "Milan-Como all'estero per rafforzare la Serie A" - A margine dell'assemblea di Lega, l’amministratore delegato della Lega Serie A Luigi De Siervo difende la scelta di giocare Milan- Si legge su sport.sky.it