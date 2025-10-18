Calcio Eccellenza Mazzola che esame Parte l’assalto alla Sangiovannese

Senza il centrale Saitta, appiedato dal giudice sportivo, il Mazzola (nella foto Corsi) attende oggi la Sangiovannese in uno dei tre anticipi del girone B di Eccellenza. Una gara importante per morale e classifica che per i senesi arriva dopo due pari di fila contro Antella e Asta. La formazione del Valdarno invece, dopo due ko iniziali, sembra aver trovato la giusta quadratura e sta risalendo la classifica forte anche di una rosa di qualità costruita per tentare il ritorno immediato in serie D dopo l’amara retrocessione dello scorso anno. Sulla panchina della Sangiovannese c’è Calderini reduce da stagioni molto importanti a Poggibonsi ma il Mazzola vuole riprendere il ritmo e tornare al successo per poi preparare al meglio l’ultimo match di ottobre, quello di domenica prossima, 26, contro il Grassina a Bagno a Ripoli. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

