Calcio Eccellenza Lazzate doppio colpo Presi Soldi e Citterio
L’Ardor Lazzate corre ai ripari. Sei punti in sei giornate e quattro sconfitte di fila sono preoccupanti e hanno indotto infatti la società e il direttore sportivo Lino D’Onofrio a intervenire sulla rosa da mettere a disposizione di Ferdinando Fedele. Sono stati dunque rinforzati i reparti di difesa e di attacco con gli ingaggi di Gabriele Soldi (foto) e Alessio Citterio. In comune entrambi hanno la militanza nell’Oltrepò, il primo (classe 2002) si forma nelle giovanili del Como dove resta fino al 2021 prima di trasferirsi in serie D all’Alcione, poi Borgosesia e, appunto l’Oltrepò. Citterio invece aveva iniziato la stagione nelle fila della Besnatese, ma parte dalle giovanili del Renate (10 reti con la Berretti nel 201718) prima di girovagare tra Fiorenzuola, Cisanese, Rhodense, Club Milano, Varzi (7 gol), Oltrepò (7 gol), Saronno, Arcellasco e Casteggio praticamente sempre in Eccellenza. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
