Calcio Eccellenza | Fratres pari a Livorno Cenaia ultimo
Pisa 17 ottobre 2025 – Turno infrasettimanale di Eccellenza non particolarmente esaltante per le pisane. Il Fratres Perignano pareggia a reti bianche (0 – 0) al ‘Magnozzi’ di Livorno sul campo della Pro Sorgenti. La squadra di mister Fanani, stanca per lo sforzo della gara di domenica in dieci uomini contro il Fucecchio, non va oltre il pareggio e porta a casa un punto. Domenica prossima allo Stadio “Matteoli” arriva lo Zenith Prato. Anche in questa gara mancherà l’attaccante Giordani squalificato per tre turni dal giudice sportivo dopo la gara di domenica contro il Fucecchio. Ecco il tabellino della sfida Pro Livorno Sorgenti: Serafini A. 🔗 Leggi su Lanazione.it
