Calcio a 5 Serie D Palermo rinasce a Villa tasca dopo ben 49 anni l' Asd Mediatrice | ripartirà dal futsal
Rinasce dopo ben 49 anni l'Asd mediatrice grazie all'idea e al progetto di otto amici del quartiere Villa Tasca che hanno messo a punto un progetto di natura sociale-sportivo che possa accomunare i tanti giovani del quartiere con l’obiettivo importante di crescita umana innanzitutto e sportiva. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
