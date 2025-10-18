Calcio a 5 Serie D Palermo rinasce a Villa tasca dopo ben 49 anni l' Asd Mediatrice | ripartirà dal futsal

Palermotoday.it | 18 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Rinasce dopo ben 49 anni l'Asd mediatrice grazie all'idea e al progetto di otto amici del quartiere Villa Tasca che hanno messo a punto un progetto di natura sociale-sportivo che possa accomunare i tanti giovani del quartiere con l’obiettivo importante di crescita umana innanzitutto e sportiva. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Immagine generica

Contenuti che potrebbero interessarti

calcio 5 serie dCalcio serie D: l’anticipo alle 15 contro il Rovato Vertovese. Il Progresso a caccia del riscatto per dimenticare subito l’Imolese - Scenderà in campo oggi nell’unico anticipo dell’ottava giornata del girone D di Serie D il Progresso di Mattia Graffiedi. Si legge su msn.com

calcio 5 serie dSerie D: dopo la pesante sconfitta interna con l’Orvietana il presidente rossoblù annuncia anche possibili novità sul mercato. Montevarchi, Livi conferma la fiducia a Marmorini - MONTEVARCHI Spulciando gli almanacchi si scopre che il Montevarchi non perdeva in casa per 4- Lo riporta sport.quotidiano.net

calcio 5 serie dSerie D, il Budoni in rimonta piega la Nocerina e vola a 11 punti in classifica - Il Budoni batte la Nocerina in rimonta volando oltre il centroclassifica del girone G della Serie D, a 11 punti. Come scrive unionesarda.it

Cerca Video su questo argomento: Calcio 5 Serie D