Calcio a 5 L’OR deve stare attenta alla trappola Rovereto Bagnolo esordio in casa
Appuntamento casalingo per l'OR (4), in campo alle 17 all'Arena Sport nella quarta giornata di Serie A2 Elite. Non tragga in inganno, però, la classifica di Rovereto (1), fanalino di coda del torneo: i trentini hanno un organico da alta classifica, ma sono partiti col freno a mano tirato. La speranza di mister Margini è quella di recuperare gli infortunati, Aieta (foto) su tutti, per riscattare la sconfitta di Cesena e ritornare a sorridere. In Serie B gioca davanti al pubblico amico il Bagnolo (1): dopo il pari conquistato sul campo del Versilia nel turno d'esordio, i gialloneri affrontano alle 16 l'Arpi Nova (1) con l'obiettivo di portare a casa la prima vittoria.
