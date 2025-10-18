Calcio a 5 Il Torrita cerca il riscatto ma occhio a Padova
Il Futsal Torrita oggi cerca il riscatto davanti al proprio pubblico. Dopo la sconfitta al turno di esordio nella sfida con Prato (4-1, di Genovesi il gol della bandiera per i gialloneri), al palazzetto dello sport di Torrita di Siena, alle 15,30, arriva l’Antenore Sport Padova, squadra che ha dimostrato il proprio valore vincendo in casa per 6-5 contro il Livorno 9 Boca nel girone C di Serie B. Per il Torrita sarà fondamentale ritrovare le buone prestazioni messe in campo nella Coppa della Divisione per iniziare a fare punti: rientrerà in campo Mattias Gningue ma peserà l’assenza di Ettore Cassioli, fermo per un infortunio. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
