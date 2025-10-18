Calci e morsi alla figlia condannata la mamma

Fermo, 18 ottobre 2025 – Era accusata di aver sottoposto la figlioletta ad una lunga serie di violenze psicofisiche e persino di averla presa a calci e a morsi. Per questo motivo una 40enne del fermano, difesa dall’ avvocato Stefano Simonetti, è comparsa davanti alla Corte d’Appello di Ancona per rispondere di maltrattamenti in famiglia nei confronti della figlia di 9 anni e di lesioni aggravate. In primo grado la donna era stata condannata a due anni e due mesi. Condanna che in Appello è stata confermata per le lesioni con una pena di otto mesi. Assolta la mamma, invece, per l’accusa di maltrattamenti in famiglia. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Calci e morsi alla figlia, condannata la mamma

Altre letture consigliate

Prima la rapina in un negozio, poi l'aggressione ai poliziotti con calci e morsi: arrestato a Gioia Tauro https://gazzettadelsud.it/?p=2115514 - facebook.com Vai su Facebook

Roma, madre insulta e prende a morsi il figlio di 13 anni, lui confessa di volersi suicidare: la donna condannata a 2 anni - Morsi, schiaffi e pugni e una vita che, dentro le quattro mura domestiche, era diventata intollerabile a tal punto che per sfuggire alle angherie della madre era stato costretto a scappare ... Da ilmessaggero.it

«Non hai lavato i piatti». Calci e pugni alla figlia: a processo - Insulti, turpiloquio e definizioni di infimo livello contro la figlia, colpevole (un esempio fra tutti) non aver lavato i piatti. Segnala quotidianodipuglia.it

Picchia figlia 12enne, condannata pakistana - Si è difesa dicendo che "non le obbediva" Malmenava a mani nude e con le scarpe la figlia di 12 anni perché ... Si legge su ilrestodelcarlino.it