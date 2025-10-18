Cairo e De Laurentiis hanno tirato fuori due club dalle ceneri ma Cairo ha preferito navigare a metà classifica La Stampa

La Stampa dedica un pezzo alla gestione dirigenziale ed economica di Aurelio De Laurentiis e Urbano Cairo rispettivamente di Napoli e Torino. Oggi alle 18 il match tra le due squadre. Torino-Napoli è anche il confronto tra Cairo e De Laurentiis. Il quotidiano scrive nell’edizione odierna: “Più che Toro-Napoli, sembra una rimpatriata di famiglia. Dal ritorno a Torino di Buongiorno a quello di Vanja Milinkovic-Savic, senza dimenticare che sarà la prima da ex per Simeone e Ngonge – mentre Elmas ha fatto andata e ritorno passando per Lipsia – e che sulle panchine si ritrovano due vecchi amici come Baroni e Conte. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Cairo e De Laurentiis hanno tirato fuori due club dalle ceneri, ma Cairo ha preferito navigare a metà classifica (La Stampa)

Cairo e De Laurentiis, in due anni affari per 70 milioni (Tuttosport) - “nel 2013 Omar El Kaddouri si è trasferito sotto la Mole in prestito biennale, Mirko Valdifiori a titolo definitivo nel 2016 mentre Nikola Maksimovic ha fatto il percorso inverso. Scrive ilnapolista.it

Da Vanja a Ngonge e Simeone: Cairo-De Laurentiis, un’estate di telefonate e affari - Mai come nell'ultima sessione di mercato i presidenti di Torino e Napoli hanno portato a termine tante trattative ... Riporta toro.it

Per Ngonge Cairo potrebbe chiedere a De Laurentiis uno sconto per il riscatto, che è di 16 milioni (Tuttosport) - Cyril Ngonge sta fornendo delle buone prestazioni con il Torino. Riporta ilnapolista.it