Cairo dopo Torino Napoli | Baroni è in pista! Ho parlato con Simeone e… – VIDEO

Il patron granata Urbano Cairo interviene dopo Torino Napoli 1-0, ecco la video intervista del presidente del Toro ai margini del match di Serie A (Lorenzo Bosca – Inviato allo Stadio Olimpico Grande Torino). Serviva una reazione ed una reazione è arrivata: il Torino di mister Marco Baroni ha battuto il Napoli di Antonio Conte . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Cairo dopo Torino Napoli: «Baroni è in pista! Ho parlato con Simeone e…» – VIDEO

Argomenti simili trattati di recente

WAHID è un live in solo che ho pensato dopo una residenza al Cairo. Lì ho avuto la fortuna di lavorare in un posto incredibile che è il Makan - ECCA, dove ho avuto modo di conoscere i Mazaher. Stasera alle 19.00 sarò da Zazie nel metró, dove proverò a inte - facebook.com Vai su Facebook

Le parole del presidente del @TorinoFC_1906 Urbano #Cairo dopo #TorinoPisa. Parma è una partita delicata? Cairo: “Sì, abbiamo avuto 4 partite molto impegnative, l'anno scorso contro queste squadre avevamo fatto 3 punti, quest'anno 4 quindi abbiamo - X Vai su X

Torino-Napoli, il risultato in diretta LIVE - Il Torino è l'avversario contro cui il Napoli ha pareggiato più sfide in Serie A: 56 su 142 precedenti, completano 53 vittorie partenopee e 33 successi granata. Come scrive sport.sky.it

Torino-Napoli 1-0: video, gol e highlights - Il Napoli rimane fermo a 15 punti in classifica dopo la sconfitta dell’Olimpico contro il Torino per 1- Da sport.sky.it

Torino-Napoli 1-0, Cairo sorride: “Era il momento di dare tutto, l’abbiamo fatto” - Dopo la vittoria contro il Napoli possono esultare i granata, tutti, a partire dai tifosi, i giocatori, allenatore, staff e società. Come scrive msn.com