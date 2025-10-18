Cagliari Bologna Italiano | In porta gioca Ravaglia Ecco come sta Immobile
Bologna, 18 ottobre 2025 – Tempo di tornare in campo per il Bologna di Vincenzo Italiano dopo la pausa delle nazionali: i rossoblù saranno di scena all’Unipol Domus contro il Cagliari domani alle 15 e il tecnico rossoblù ha presentato la sfida ai sardi, sottolineando anche a che punto sia la squadra dopo un’altra pausa e in particolare nel concentrarsi sulle prestazioni lontano dal Dall’Ara dove per ora si fatica: “Ci vuole carattere, personalità, migliore gestione dei momenti, magari quando sei in vantaggio ci vuole più malizia. Bisogna innalzare ogni aspetto, mentale e caratteriale, specialmente quando ci sono momenti nei quali non riesci a vincere da un po' lontano dal tuo stadio dove sei abituato a sentirti invincibile. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
