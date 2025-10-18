Cagliari Bologna Italiano | Avversario complicato Su Immobile dico che…

Calcionews24.com | 18 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Cagliari Bologna: Italiano presenta la sfida della 7ª giornata di Serie A. Le parole del tecnico dei felsinei sulla sfida di domani Vigilia di campionato per Cagliari Bologna, match valido per la settima giornata di Serie A 2025-2026. La sfida, in programma domani alle ore 15:00 alla Unipol Domus, promette emozioni e intensità. Alla vigilia, . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

cagliari bologna italiano avversario complicato su immobile dico che8230

© Calcionews24.com - Cagliari Bologna, Italiano: «Avversario complicato. Su Immobile dico che…»

Altre letture consigliate

cagliari bologna italiano avversarioBologna, Italiano: "Per fare risultato in trasferta dobbiamo crescere in personalità" - Vincenzo Italiano, allenatore del Bologna e avversario della Fiorentina al Franchi nell'8^ giornata di Serie A, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro ... Si legge su firenzeviola.it

cagliari bologna italiano avversarioBologna, Italiano: “Pisacane con il Cagliari sta facendo vedere ottime cose. Ha un grande futuro davanti” - "La Unipol Domus è un campo dove si fa fatica ad ottenere punti. calciocasteddu.it scrive

cagliari bologna italiano avversarioConferenza stampa Italiano: «Cagliari squadra tosta, Pisacane lo conosco bene. Su Immobile e Sulemana…» - Conferenza stampa Italiano: l’allenatore del Bologna è intervenuto in vista della partita dell’Unipol Domus contro il Cagliari di Fabio Pisacane Vincenzo Italiano oggi ha presentato in conferenza stam ... Segnala cagliarinews24.com

Cerca Video su questo argomento: Cagliari Bologna Italiano Avversario