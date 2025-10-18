Cade in mountain bike sui Colli intervento dell' elisoccorso

L'elicottero di Padova emergenza è intervenuto lungo il sentiero numero 6 del Monte Ricco, per andare in soccorso di un 46enne caduto dalla propria mountain bike. L'uomo, che era con un amico al momento dell'incidente e aveva riportato un sospetto trauma al polso, è stato issato a bordo con il. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

