Cade dal monopattino e batte la testa | è grave in ospedale

Milano, 18 ottobre 2025 – È ancora tutta da chiarire la dinamica dell’incidente che questa notte, fra venerdì 17 e sabato 18 ottobre, si è concluso con il ricovero di un cinquantenne, vittima di una caduta in monopattino. L’episodio si è verificato in viale Coni Zugna, nel quartiere di Porta Romana, intorno alle 4 di notte. A quanto sembra dai primi rilievi, l’uomo sarebbe volato dal mezzo a rotelle, su cui stava viaggiando, forse insieme a un’altra persona. Il cinquantenne ha battuto il capo con violenza sul marciapiede. Le sue condizioni sono subito apparse grave ai soccorritori, giunti tempestivamente sul posto, forse chiamati dall’altra persona che si trovava sul monopattino, anche lei coinvolta nell’incidente, senza però rimediare conseguenze di rilievo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Cade dal monopattino e batte la testa: è grave in ospedale

