Civate (Lecco) – Non ha ancora un nome, un cognome, un’età, una nazionalità né un indirizzo di casa o una provenienza e quindi una storia il cadavere che l’altra mattina è stato trovato nei boschi proprio al confine tra Civate e Valmadrera, sulle pendici del versante nord del Monte Barro. Sembrerebbe si tratti del corpo di un uomo, anzi di un giovane o di un ragazzo, risulta in avanzato stato di decomposizione, tanto che sarebbero stati recuperati solo alcuni reperti. Si presume quindi fosse lì da settimane, probabilmente mesi. Non sarebbero stati rinvenuti documenti identificativi. Il sospetto, per la zona e anche in base ad altri elementi, è che possa trattarsi di qualcuno che in qualche modo bazzicasse i boschi dello spaccio. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Cadavere senza nome trovato al Monte Barro: è uno dei fantasmi dei boschi della droga?