Cadavere senza nome trovato al Monte Barro | è uno dei fantasmi dei boschi della droga?

Ilgiorno.it | 18 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Civate (Lecco) – Non ha ancora un nome, un cognome, un’età, una nazionalità né un indirizzo di casa o una provenienza e quindi una storia il cadavere che l’altra mattina è stato trovato nei boschi proprio al confine tra Civate e Valmadrera, sulle pendici del versante nord del Monte Barro. Sembrerebbe si tratti del corpo di un uomo, anzi di un giovane o di un ragazzo, risulta in avanzato stato di decomposizione, tanto che sarebbero stati recuperati solo alcuni reperti. Si presume quindi fosse lì da settimane, probabilmente mesi.  Non sarebbero stati rinvenuti documenti identificativi. Il sospetto, per la zona e anche in base ad altri elementi, è che possa trattarsi di qualcuno che in qualche modo bazzicasse i boschi dello spaccio. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

cadavere senza nome trovato al monte barro 232 uno dei fantasmi dei boschi della droga

© Ilgiorno.it - Cadavere senza nome trovato al Monte Barro: è uno dei fantasmi dei boschi della droga?

Altri contenuti sullo stesso argomento

cadavere senza nome trovatoCadavere senza nome trovato al Monte Barro: è uno dei fantasmi dei boschi della droga? - Civate, il corpo senza vita era nei boschi  da più settimane. Lo riporta ilgiorno.it

cadavere senza nome trovatoLA FOTO (DIFFUSA DAI CARABINIERI). Trovato morto davanti al cimitero: cadavere senza nome, è giallo - Le indagini restano aperte, nel tentativo di restituire un nome e una storia a questa persona, e chiarire le cause e le circostanze esatte del decesso ... Da casertace.net

cadavere senza nome trovatoTrovato il cadavere di un anziano mummificato in casa: di lui non si avevano notizie da tre anni - Il ritrovamento del corpo è avvenuto grazie all'amministratore del condominio, che doveva notificare un documento all'uomo ... Riporta today.it

Cerca Video su questo argomento: Cadavere Senza Nome Trovato