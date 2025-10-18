Cab Polidiagnostico amplia i servizi | attivato il nuovo reparto di radiologia a Limbiate
Salute, prevenzione, diagnosi e cura. Da oltre 40 anni il Cab polidiagnostico è il centro di riferimento per la sanità privata in tutto il territorio brianzolo. E proprio in tal senso Cab ha ampliato la propria offerta attivando il servizio di radiologia presso la sede Cab di Limbiate, aperta lo. 🔗 Leggi su Monzatoday.it
News recenti che potrebbero piacerti
Gruppo LARC amplia la propria offerta di punti prelievo sul territorio di Torino grazie all'apertura del Punto Prelievi (anche in convenzione SSN) presso la sede LARC LUSERNA (via I Maggio 80, Luserna S. Giovanni). Il nuovo punto prelievi LARC sarà at - facebook.com Vai su Facebook
CAB Polidiagnostico rafforza i propri servizi sul territorio lombardo - Cab Polidiagnostico negli ultimi mesi ha inaugurato due nuovi centri poliambulatoriali specialistici: a Lissone, operativo dallo scorso luglio, e il più recente Cab San Gregorio, a Milano. Secondo ilgiorno.it
Sanità, Lifenet (Exor) compra Cab Polidiagnostico - Il gruppo, controllato da Exor e Nicola Bedin, ha rilevato il 40% di Cab Polidiagnostico, gruppo brianzolo fondato nel 1976 dalla ... Secondo milanofinanza.it