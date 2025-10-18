Bus autisti arrabbiati | Seta cerca di fermare il blocco degli straordinari

Seta è ricorsa alla Commissione di Garanzia Sciopero nel tentativo di bloccare la protesta dei suoi autisti con il blocco degli straordinari. "Autisti che Seta ha portato alla disperazione e all’esasperazione, trattandoli in un modo che non ha precedenti in una grande azienda pubblica del trasporto locale". Così Gaetano Capozza, leader di Fit Cisl Reggio Emilia, prende posizione, dopo la breve comunicazione inviata alle organizzazioni sindacali da parte di Seta, decisa a impedire che nelle giornate del 20, 21 e 22 ottobre gli autisti possano intraprendere la loro azione di lotta. "Sono gli stessi autisti – dichiara Gaetano Capozza della Fit Cisl reggiana – che Seta ha portato all’esasperazione, trattandoli in un modo che non ha precedenti in una grande azienda pubblica del trasporto locale". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

