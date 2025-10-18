Buona partenza nelle farmacie per la campagna vaccinale antinfluenzale
Le farmacie della provincia di Verona si confermano un pilastro della campagna vaccinale antinfluenzale e anti-Covid, registrando un’adesione e un numero di somministrazioni significativi nelle prime due settimane dall'avvio. Stando al primo report regionale relativo al periodo dall'1 al 12. 🔗 Leggi su Veronasera.it
«Buona partenza per la campagna referendaria: il PD di Arezzo in campo per i cinque SÌ» - È partita con slancio anche ad Arezzo la campagna referendaria in vista della consultazione dell’8 e 9 giugno, che vedrà i cittadini chiamati a esprimersi su cinque importanti quesiti: quattro a ... Riporta lanazione.it
Influenza. Federfarma: “Partenza vaccinazioni da metà ottobre, più farmacie aderenti” - Cossolo: “Da quanto posso valutare, la campagna potrà partire complessivamente dalla seconda settimana d'ottobre, con alcune differenze territoriali. Come scrive quotidianosanita.it
Campagna informativa Federfarma Veneto in farmacie per cittadini - Parte la campagna di informazione di Federfarma Veneto rivolta alla cittadinanza per far conoscere i servizi di screening e prevenzione erogati gratuitamente dalle farmacie del Veneto dopo il decreto ... Come scrive ansa.it