Buon compleanno Birra Bellazzi | e si fa festa

Sabato 25 ottobre il birrificio Birra Bellazzi, a San Lazzaro, festeggia i 9 anni di apertura del birrificio nella frazione della Cicogna con la serata “Nove anni dall'atterraggio”. Dalle 12 a mezzanotte al BellazziSpaccio. Ingresso liberoCibo:Quelli della Bombetta - bombette pugliesiForno Brisa. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

