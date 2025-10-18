Buon compleanno Birra Bellazzi | e si fa festa

Bolognatoday.it | 18 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sabato 25 ottobre il birrificio Birra Bellazzi, a San Lazzaro, festeggia i 9 anni di apertura del birrificio nella frazione della Cicogna con la serata “Nove anni dall'atterraggio”. Dalle 12 a mezzanotte al BellazziSpaccio. Ingresso liberoCibo:Quelli della Bombetta - bombette pugliesiForno Brisa. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

