Buddy Market sabato 18 in centro a Udine

Udine20.it | 18 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’Associazione Spicelapis e Call me Buddy vi riportano in centro per BUDDY IN GARIBALDI, sabato 18 ottobre, dalle 9.30 alle 16.30 Dopo il successo delle prime edizioni, continua la collaborazione con i commercianti di Piazza Garibaldi e Alveare Udine, per rendere Piazza Garibaldi viva e colorata, grazie ai mercatini di artigianato e produttori locali. In programma anche alcuni laboratori rivolti a tutte le età. Dalle 9.30 APERTURA BUDDY MARKET Mercatino di artigianato e produttori locali Dalle 9.30 MOSAICO PER BAMBINI Dimostrazione di taglio sul posto, con Tiziana Beltramini Mosaicista Alle 11. 🔗 Leggi su Udine20.it

buddy market sabato 18 in centro a udine

© Udine20.it - Buddy Market sabato 18 in centro a Udine

Approfondisci con queste news

Sabato a Udine torna “Buddy in Garibaldi”: mercatini, laboratori e arte per tutte le età - Sabato 18 ottobre a Udine torna “Buddy in Garibaldi”: artigianato, laboratori creativi e mercatini nel cuore della città. Riporta nordest24.it

Cerca Video su questo argomento: Buddy Market Sabato 18