Buddy Market sabato 18 in centro a Udine
L’Associazione Spicelapis e Call me Buddy vi riportano in centro per BUDDY IN GARIBALDI, sabato 18 ottobre, dalle 9.30 alle 16.30 Dopo il successo delle prime edizioni, continua la collaborazione con i commercianti di Piazza Garibaldi e Alveare Udine, per rendere Piazza Garibaldi viva e colorata, grazie ai mercatini di artigianato e produttori locali. In programma anche alcuni laboratori rivolti a tutte le età. Dalle 9.30 APERTURA BUDDY MARKET Mercatino di artigianato e produttori locali Dalle 9.30 MOSAICO PER BAMBINI Dimostrazione di taglio sul posto, con Tiziana Beltramini Mosaicista Alle 11. 🔗 Leggi su Udine20.it
ULTMI POSTI PER GLI ESPOSITORI Vi aspettiamo domenica a Woofstock - il primo festival cino-musicale Info e iscrizioni market@callmebuddy.it - facebook.com Vai su Facebook
