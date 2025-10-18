Budapest apre le porte Putin nel cuore dell’Ue L’Aja | Va arrestato

Roma, 18 ottobre 2025 - Il presidente ungherese, Viktor Orban, canta vittoria; l’Ue fa buon viso a cattivo gioco, mentre la Corte penale internazionale de L’Aja ricorda che il mandato di arresto per Vladimir Putin è ancora valido. Sta di fatto che il vertice a Budapest fra Donald Trump e Putin, anche se non ancora confermato, è già un caso — politico, diplomatico e anche giuridico. epa11459348 Hungarian Prime Minister Viktor Orban (L) and Russian President Vladimir Putin (R) arrive for a press conference after their bilateral talks at the Kremlin in Moscow, Russia, 05 July 2024. Viktor Orban is in Moscow for a one-day working visit. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

