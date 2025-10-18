Budapest apre le porte Putin nel cuore dell’Ue L’Aja | Va arrestato

Roma, 18 ottobre 2025 - Il presidente ungherese, Viktor Orban, canta vittoria; l’Ue fa buon viso a cattivo gioco, mentre la Corte penale internazionale de L’Aja ricorda che il mandato di arresto per Vladimir Putin è ancora valido. Sta di fatto che il vertice a Budapest fra Donald Trump e Putin, anche se non ancora confermato, è già un caso — politico, diplomatico e anche giuridico. epa11459348 Hungarian Prime Minister Viktor Orban (L) and Russian President Vladimir Putin (R) arrive for a press conference after their bilateral talks at the Kremlin in Moscow, Russia, 05 July 2024. Viktor Orban is in Moscow for a one-day working visit. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Budapest apre le porte. Putin nel cuore dell’Ue. L’Aja: "Va arrestato"

Altre letture consigliate

Mercoledì 24 settembre (ore 20,30) al Teatro Filarmonico di Verona Il Settembre dell’Accademia si apre ad un omaggio alla danza sublimata nella sua più raffinata veste sinfonica. Sul podio Iván Fischer, alla testa della “sua” Budapest Festival Orchestra, cond - facebook.com Vai su Facebook

Bruxelles apre un’indagine dopo le rivelazioni di una serie di testate europee secondo cui l’Ungheria avrebbe infiltrato per anni agenti dell’intelligence nella propria rappresentanza presso l’Ue. Jacopo Marzano - X Vai su X

Budapest apre le porte. Putin nel cuore dell’Ue. L’Aja: "Va arrestato" - Sta di fatto che il vertice a Budapest fra Donald Trump e Putin, anche se non ancora confermato, è già un caso — politico, diplomatico e anche giuridico. Riporta quotidiano.net

Trump: "Colloquio buono e produttivo con Putin, ci incontreremo a Budapest" - Trump: progressi con Putin, ci incontreremo a Budapest La telefonata con Vladimir Putin è stata "molto produttiva" e sono stati fatti "grandi progressi". Come scrive msn.com

“Se Putin atterra a Ginevra o Budapest va arrestato” - “Se Putin atterra a Ginevra o a Budapest le autorità lo devono arrestare e consegnare alla Corte Penale Internazionale. Scrive blitzquotidiano.it