Brutale pestaggio in carcere | Paolo muore dopo un anno di agonia

Napolitoday.it | 18 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella notte, all’ospedale “Moscati” di Avellino, è morto Paolo Piccolo, 26 anni, originario del quartiere Barra. Da quasi un anno viveva in stato vegetativo, in seguito al violentissimo pestaggio subito nel carcere di Bellizzi Irpino nell’ottobre 2024.Piccolo era stato ricoverato immediatamente. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

Immagine generica

Scopri altri approfondimenti

brutale pestaggio carcere paoloAvellino. Pestato a sangue in carcere, morto il detenuto napoletano Paolo Piccolo - È morto dopo un anno di ricovero nell'ospedale Moscati di Avellino, il detenuto Paolo Piccolo, che fu brutalmente picchiato in carcere nel capoluogo irpino. Da ilmattino.it

brutale pestaggio carcere paoloPaolo Taormina morto a Palermo per sedare un pestaggio, il racconto dell'amico: "Erano in 10" - Un amico di Paolo Taormina, ucciso a Palermo la notte scorsa, ha raccontato quello che è successo. Lo riporta virgilio.it

Cerca Video su questo argomento: Brutale Pestaggio Carcere Paolo