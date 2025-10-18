Brugherio incidente tra un’auto e una moto | gravissimi un 21enne e una 19enne

Brugherio (Monza), 18 ottobre 2025 – Gravissimo incidente a Brugherio, in provincia di Monza e Brianza, tra un'auto e una moto nel tardo pomeriggio di venerdì 17 ottobre: due giovani in codice rosso. Lo schianto è avvenuto intorno alle sei e venti all'incrocio tra via Kennedy e via 25 Aprile. Coinvolti una Volkswagen Polo condotta da un ragazzo di 24 anni residente a Cologno Monzese e uno scooter Yamaha condotto da un ragazzo di 21 anni di Burago di Molgora, con passeggero una ragazza di 19 anni di Brugherio. Sul posto sono subito intervenuti un'automedica, due ambulanze e l’elisoccorso. Il conducente del motociclo è stato trasportato in elisoccottero all'ospedale Niguarda in codice rosso mentre la passeggera è stata portata al San Raffaele, sempre in codice rosso. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Brugherio, incidente tra un’auto e una moto: gravissimi un 21enne e una 19enne

