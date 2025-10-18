Bruce Springsteen sul grande schermo Anteprima a Napoli con il film Liberami dal Nulla

Il Pink Cadillac Bruce Springsteen Fan Club, in collaborazione con The Space Cinema, presentano un evento unico dedicato ai fan del Boss e agli amanti del grande cinema. Appuntamento il 23 ottobre, presso The Space Cinema di Napoli proiezione in anteprima del film "Liberami dal Nulla", diretto da Scott Cooper e tratto dall'omonimo libro di Warren Zanes.

