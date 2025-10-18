Bruce Springsteen sul grande schermo Anteprima a Napoli con il film Liberami dal Nulla

Lifeandnews.it | 18 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Pink Cadillac Bruce Springsteen Fan Club, in collaborazione con The Space Cinema, presentano un evento unico dedicato ai fan del Boss e agli amanti del grande cinema. Appuntamento il 23 ottobre, presso The Space Cinema di Napoli proiezione in anteprima del filmLiberami dal Nulla”, diretto da Scott Cooper e tratto dall’omonimo libro di Warren Zanes. . 🔗 Leggi su Lifeandnews.it

bruce springsteen sul grande schermo anteprima a napoli con il film liberami dal nulla

© Lifeandnews.it - Bruce Springsteen sul grande schermo. Anteprima a Napoli con il film “Liberami dal Nulla”

Leggi anche questi approfondimenti

bruce springsteen grande schermoBRUCE SPRINGSTEEN sul grande schermo con “Liberami dal Nulla” - Appuntamento il 23 ottobre alle ore 20:30 presso The Space Cinema di Napoli (Viale Giochi del Mediterraneo, 46 – Fuorigrotta), in occasione della proiezione in anteprima del film “Liberami dal Nulla”, ... Segnala politicamentecorretto.com

bruce springsteen grande schermoSpringsteen - Liberami dal nulla è l’anti-biopic rock per eccellenza, lontano da certi film epici e gloriosi - Diretto da Scott Cooper con Jeremy Allen White, al cinema dal 23 ottobre, racconta un capitolo particolare della storia del Boss, la scelta di andare contro le aspettative e di dare alla luce un album ... Da wired.it

bruce springsteen grande schermoBruce Springsteen e Jeremy Allen White insieme da Fazio: il Boss torna in Italia con il suo biopic - Il Boss e la star di The Bear insieme da Fabio Fazio: Bruce Springsteen e Jeremy Allen White presentano in anteprima Springsteen: Liberami dal Nulla. Da alfemminile.com

Cerca Video su questo argomento: Bruce Springsteen Grande Schermo