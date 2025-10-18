Broni (Pavia), 18 ottobre 2025 - L' auto che si affianca al marciapiede, il braccio che si sporge fuori dal finestrino del lato passeggero e afferra la borsa, strappandola con violenza e facendo cadere a terra l'anziana. La scena è stata vista da altri passanti, che hanno subito chiamato i soccorsi, verso le 13 di oggi, sabato 18 ottobre, in via Don Minzoni a Broni. La donna, 83enne del posto, è stata trasportata con l'ambulanza in codice giallo al pronto soccorso del Policlinico San Matteo di Pavia, non in pericolo di vita ma con conseguenze che devono ancora essere valutate all'esito degli accertamenti diagnostici in ospedale. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Broni, anziana scippata della borsetta da un'auto in corsa: cade e finisce in ospedale