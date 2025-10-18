Kevin Federline nel suo nuovo libro “ You Thought You Knew” ripercorre il matrimonio con Britney Spears e i successivi anni di battaglie legali per la custodia dei figli Sean Preston e Jayden James. L’ex marito della popstar riporta diversi episodi che, secondo lui, avrebbero segnato la loro relazione. L’uomo di 47 anni scrive che “un campanello d’allarme” si accese quando Spears “ iniziò a bere durante la gravidanza e mentre era sotto farmaci ”. Nel testo afferma: “Quella combinazione era pericolosa. Fottutamente sbagliata, onestamente. Non dovresti bere quando prendi medicinali del genere. Un paio di bicchieri di vino per lei equivalevano a una bottiglia intera ”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Britney Spears beveva durante la gravidanza e ha allattato i nostri figli, dopo aver assunto cocaina”: dichiarazioni choc di Kevin Federline sull’ex moglie