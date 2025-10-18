Britney Spears beveva durante la gravidanza e ha allattato i nostri figli dopo aver assunto cocaina | dichiarazioni choc di Kevin Federline sull’ex moglie
Kevin Federline nel suo nuovo libro “ You Thought You Knew” ripercorre il matrimonio con Britney Spears e i successivi anni di battaglie legali per la custodia dei figli Sean Preston e Jayden James. L’ex marito della popstar riporta diversi episodi che, secondo lui, avrebbero segnato la loro relazione. L’uomo di 47 anni scrive che “un campanello d’allarme” si accese quando Spears “ iniziò a bere durante la gravidanza e mentre era sotto farmaci ”. Nel testo afferma: “Quella combinazione era pericolosa. Fottutamente sbagliata, onestamente. Non dovresti bere quando prendi medicinali del genere. Un paio di bicchieri di vino per lei equivalevano a una bottiglia intera ”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Altre letture consigliate
Nuove pesantissime rivelazioni emergono dal libro nel quale Kevin Federline racconterà per la prima volta la sua vita accanto a Britney Spears, popstar dalla quale ha avuto due figli. La cantante è stata accusata di avere fatto regolante uso di droga perfino du - facebook.com Vai su Facebook
Britney Spears «guardava i figli addormentati tenendo un coltello in mano»: le rivelazioni dell'ex marito - X Vai su X
Kevin Federline: “Britney Spers consumava cocaina mentre era incinta o allattava i nostri figli” - Nuove pesantissime rivelazioni emergono dal libro nel quale Kevin Federline racconterà per la prima volta la sua vita accanto a Britney Spears, popstar ... Si legge su fanpage.it
Britney Spears, dalla cocaina al «coltello in mano in camera dei figli»: le rivelazioni choc nel memoir dell’ex Federline - Il 21 ottobre uscirà You Thought You Knew, il libro in cui il ballerino racconta la relazione complessa con la cantante, segnata da fama, conflitti e preoccupazioni per la sua salute mentale I n You T ... iodonna.it scrive
Britney Spears, le rivelazioni shock dell'ex marito Kevin Federline nel memoir - Il 21 ottobre l'ex marito della popstar e padre dei suoi due figli pubblicherà You Thought You Knew, che promette di ripercorrere i momenti scioccanti della sua vita, dal loro rapporto conflittuale, a ... Segnala tg24.sky.it