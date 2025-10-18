Brignone Milano-Cortina nel mirino | niente promesse solo lavoro

Federica Brignone ha scelto la strada più sincera: presente, lavoro, pazienza. L’orizzonte si chiama Milano-Cortina 2026, il traguardo non è scontato, ma la volontà non vacilla. Tra riabilitazione, riconoscimenti e un affetto che sorprende, la campionessa italiana racconta il suo adesso senza promesse facili e senza scuse. Un riconoscimento che pesa come un abbraccio Nel . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

brignone milano cortina mirinoLa "sfida impossibile" di Federica Brignone nella stagione di Milano Cortina 2026: "Non credo tornerò come prima, ma lavoro per farlo il prima possibile" · Sci alpino - Premiata come Atleta dell'anno dalla FISI, Federica Brignone parla della stagione Olimpica di Milano Cortina 2026 e del suo recupero dall'infortunio. Riporta olympics.com

brignone milano cortina mirinoBrignone non si sbilancia su Milano-Cortina 2026: "Non so quando tornerò" - Brignone è stata protagonista del FISI Media Day venendo premiata come miglior atleta del 2025 in vista delle Olimpiadi Invernali di Milano- sportmediaset.mediaset.it scrive

brignone milano cortina mirinoBrignone: "Milano Cortina? Mi piacerebbe esserci, altrimenti avrei già smesso" - La fuoriclasse azzurra è stata premiata dalla Fisi come atleta dell'ano per la stagione 2024- msn.com scrive

