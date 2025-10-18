Federica Brignone ha scelto la strada più sincera: presente, lavoro, pazienza. L’orizzonte si chiama Milano-Cortina 2026, il traguardo non è scontato, ma la volontà non vacilla. Tra riabilitazione, riconoscimenti e un affetto che sorprende, la campionessa italiana racconta il suo adesso senza promesse facili e senza scuse. Un riconoscimento che pesa come un abbraccio Nel . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

© Sbircialanotizia.it - Brignone, Milano-Cortina nel mirino: niente promesse, solo lavoro