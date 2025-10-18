Brignone atleta dell’anno FISI al Media Day di Apreski Milano
Milano, 18 ott. (askanews) – Federica Brignone è stata premiata come Atleta dell’anno dalla Federazione Italiana Sport Invernali, nel corso del Media Day FISI organizzato durante l’Apreski Milano Mountain Show, l’evento dedicato alla montagna in corso al Mind. Sul palco, accanto a lei, gli atleti della squadra azzurra degli sport invernali. “E’ un’altra conferma della mia grandissima stagione dell’anno scorso”, ha commentato Federica Brignone ad Askanews, a margine della cerimonia. Riguardo ai tempi del suo rientro alle gare dopo il grave infortunio dello scorso aprile, Brignone ha risposto così alle attese di chi la rivorrebbe al più presto sulle piste di sci: “Io non ho, come da quando mi sono fatta male, delle date precise. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
