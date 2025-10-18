Brigitte Bardot ha lasciato l’ospedale e ha rassicurato tutti: sta bene. L’attrice e attivista, 91 anni, ha chiesto soltanto rispetto per la propria riservatezza, scegliendo di recuperare le energie a casa, lontano dal clamore e dai riflettori. Un rientro in silenzio Dopo giorni di apprensione e congetture, la voce ufficiale è arrivata chiara: Brigitte Bardot . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

© Sbircialanotizia.it - Brigitte Bardot torna a casa: sta bene, chiede riservatezza