Brigitte Bardot operata a 91 anni | l’icona del cinema ha tenuto in ansia tutta la Francia

Sto bene, rispettate la mia privacy “. Brigitte Bardot è tornata a casa. L’icona del cinema francese, 91 anni, è stata  dimessa dall’ospedale privato Saint-Jean di Tolone, dopo  un breve ricovero per un intervento chirurgico minore. Lo ha reso noto il suo ufficio stampa in un comunicato trasmesso all’Afp, rassicurando sulle sue condizioni di salute. Come sta BB. La diva, che vive nella sua storica residenza di La Madrague a Saint-Tropez, si sta ora riposando e  ha chiesto il rispetto della sua privacy: “Non risponderà ad alcuna sollecitazione”, si legge nella nota. Bardot ha comunque voluto ringraziare “tutti coloro che si sono preoccupati per la sua salute” e ha espresso gratitudine all’équipe medica che l’ha assistita durante il ricovero. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

