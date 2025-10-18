Brigitte Bardot dimessa dopo l'intervento in ospedale | si riposa a casa chiede rispetto per la sua privacy

Brigitte Bardot è stata dimessa dall'ospedale ed è rientrata nella sua residenza, convalescente, dopo aver subito un lieve intervento chirurgico presso una clinica di Tolone, nel sud della Francia. Oggi 91enne, "si sta riposando a casa, e il suo entourage precisa che "non risponderà ad alcuna sollecitazione pur ringraziando tutti, affinché si rispettino la sua intimità e tranquillità". 🔗 Leggi su Fanpage.it

