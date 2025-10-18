Brigitte Bardot dimessa dall' ospedale | Sto bene rispettate la mia privacy
L'attrice francese ha rassicurato i fan sulle sue condizioni di salute dopo le notizie allarmanti comparse sui giornali nei giorni scorsi. Brigitte Bardot ha rincuorato fan e addetti ai lavori che avevano mostrato apprensione nei giorni scorsi a causa delle notizie che circolavano sui media in merito alle sue condizioni di salute. L'attrice e attivista, 91 anni, era stata ricoverata in ospedale e l'assenza di dettagli sui motivi della sua permanenza nella struttura avevano alimentato voci allarmistiche. Brigitte Bardot rassicura i fan e chiede privacy "Sto bene, vi chiedo solo di rispettare la mia privacy" ha dichiarato Bardot dopo l'uscita dall'ospedale privato Saint-Jean di Tolone, nel quale era stata ricoverata per un piccolo intervento chirurgico. 🔗 Leggi su Movieplayer.it
