Brigitte Bardot dimessa dall’ospedale | Rispetto per la sua privacy

Per qualche ora il mondo è rimasto col fiato sospeso, alla notizia del ricovero dell’iconica BB, sottoposta a intervento chirurgico. Ma ecco la buona notizia: Brigitte Bardot sta bene, è stata dimessa ed è tornata a Saint-Tropez, dove ormai vive da anni nella più totale riservatezza, immersa nel verde e circondata dai suoi amati animali. La notizia giunge direttamente dal suo entourage, come riportato da Le Figaro. Brigitte Bardot torna a casa dopo l’intervento. Spesso siamo restii a utilizzare termini come “ iconica “, inflazionati e talvolta gettati lì un po’ a sproposito, ma qui è d’obbligo. 🔗 Leggi su Dilei.it

