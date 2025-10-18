Brigitte Bardot dimessa dall’ospedale | Rispetto per la sua privacy
Per qualche ora il mondo è rimasto col fiato sospeso, alla notizia del ricovero dell’iconica BB, sottoposta a intervento chirurgico. Ma ecco la buona notizia: Brigitte Bardot sta bene, è stata dimessa ed è tornata a Saint-Tropez, dove ormai vive da anni nella più totale riservatezza, immersa nel verde e circondata dai suoi amati animali. La notizia giunge direttamente dal suo entourage, come riportato da Le Figaro. Brigitte Bardot torna a casa dopo l’intervento. Spesso siamo restii a utilizzare termini come “ iconica “, inflazionati e talvolta gettati lì un po’ a sproposito, ma qui è d’obbligo. 🔗 Leggi su Dilei.it
Approfondisci con queste news
"Sto bene, rispettate la mia privacy". Brigitte Bardot è tornata a casa. L'icona del cinema francese, 91 anni, è stata dimessa dall'ospedale privato Saint-Jean di Tolone dopo un breve ricovero per un intervento chirurgico minore. Lo ha reso noto il suo ufficio in - facebook.com Vai su Facebook
"Sto bene, rispettate la mia privacy". Brigitte Bardot è tornata a casa. L'icona del cinema francese, 91 anni, è stata dimessa dall'ospedale privato Saint-Jean di Tolone dopo un breve ricovero per un intervento chirurgico minore. Lo ha reso noto il suo ufficio in - X Vai su X
Brigitte Bardot dimessa dall'ospedale: "Sto bene, rispettate la mia privacy" - L'attrice francese ha rassicurato i fan sulle sue condizioni di salute dopo le notizie allarmanti comparse sui giornali nei giorni scorsi. Lo riporta movieplayer.it
“Sto bene, rispettate la mia privacy”: Brigitte Bardot è stata dimessa dall’ospedale dopo l’operazione - L'icona del cinema francese, 91 anni, è stata dimessa dall'ospedale di Tolone dopo un intervento chirurgico minore ... ilfattoquotidiano.it scrive
Brigitte Bardot operata: gli ultimi aggiornamenti sulla sua salute - Brigitte Bardot ricoverata per un intervento chirurgico a Tolone: ecco gli aggiornamenti sulle sue condizioni di salute. Scrive newsmondo.it