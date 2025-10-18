Botulino nelle melanzane sott'olio intossicata famiglia in Friuli | al pronto soccorso con vista annebbiata

Fanpage.it | 18 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una famiglia di 3 persone - madre, padre e figlio di 19 anni - è rimasta intossicata dopo aver mangiato delle melanzane sott'olio preparate contaminate da botulino a Pordenone. Il Centro Antiveleni di Pavia, allertato in tempo reale, ha coordinato una staffetta fino a Bologna per recuperare l’unico antidoto disponibile. Sono salvi. 🔗 Leggi su Fanpage.it

