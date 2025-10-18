Botte e minacce? A Milano niente più consegne ai rom

Ordinano elettrodomestici, telefonini e abbigliamento su Internet e, quando i corrieri arrivano al Villaggio delle Rose, periferia sud-est di Milano, li derubano di tutta la merce. E ora molte società si rifiutano di fare consegne nel grande campo rom dopo decine i casi negli ultimi anni. Uno degli episodi più gravi è avvenuto nel 2022, quando i pacchi commissionati su Internet vennero sparire tra le casette del villaggio con la scusa di controllare se all'interno ci fosse davvero quanto ordinato. Gli autisti sono furono costretti alla fuga dopo essere stati minacciati da un gruppo di uomini. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Botte e minacce? A Milano niente più consegne ai rom

