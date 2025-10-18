Bonus patente fino a 2500 euro click day il 20 ottobre | chi può ottenerlo e come fare domanda

Lunedì 20 ottobre 2025, alle ore 12, parte il click day per ottenere il bonus patente fino a 2500 euro. Il bonus è rivolto a chi vuole prendere la patente delle categorie C o D, cioè per trasporto merci o persone. I beneficiari possono avere dai 18 ai 35 anni, senza limiti di Isee. Si potrà fare domanda direttamente dalla piattaforma online del ministero dei Trasporti. 🔗 Leggi su Fanpage.it

