Bonus patente fino a 2500 euro click day il 20 ottobre | chi può ottenerlo e come fare domanda

Fanpage.it | 18 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Lunedì 20 ottobre 2025, alle ore 12, parte il click day per ottenere il bonus patente fino a 2500 euro. Il bonus è rivolto a chi vuole prendere la patente delle categorie C o D, cioè per trasporto merci o persone. I beneficiari possono avere dai 18 ai 35 anni, senza limiti di Isee. Si potrà fare domanda direttamente dalla piattaforma online del ministero dei Trasporti. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

Approfondisci con queste news

bonus patente fino 2500Bonus patente da 2500 euro, richieste al via da 20 ottobre - A partire dal 20 ottobre 2025 sarà nuovamente attiva la piattaforma online del Ministero delle Infrastrutture e dei Tras ... Segnala internapoli.it

Bonus patente 2025, domande al via dal 20 ottobre: requisiti e cosa sapere - Come annunciato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (Mit) dalle 12:00 del 20 ottobre sarà possibile chiedere il ... tg24.sky.it scrive

bonus patente fino 2500Torna la grande occasione per chi deve prendere la patente: ecco il bonus che non puoi farti scappare - Oggi vi daremo tutti i dettagli per accedere al bonus patente 2025 autotrasporto, che si può richiedere già da questo mese. fuoristrada.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Bonus Patente Fino 2500