Bonus Patente | click day 20 ottobre come ricevere fino a 2.500 euro

Scuolalink.it | 18 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Torna il Bonus Patente Autotrasporto. Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) ha fissato il click day per lunedì 20 ottobre alle ore 12:00. Si tratta di un'opportunità cruciale per i giovani tra 18 e 35 anni. L'incentivo copre l'80% delle spese per le patenti superiori e CQC, fino a 2.500 euro. I fondi, pari a 4,7 milioni, sono destinati a esaurirsi rapidamente.Requisiti e beneficiari: chi può accedere al contributoIl "Programma Patenti Giovani Autisti per l’Autotrasporto" è un'iniziativa strategica del MIT. L'obiettivo è incentivare l'ingresso di nuovi conducenti nel settore. Il contributo economico è significativo. 🔗 Leggi su Scuolalink.it

