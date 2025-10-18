Bonus Patente | click day 20 ottobre come ricevere fino a 2.500 euro
Torna il Bonus Patente Autotrasporto. Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) ha fissato il click day per lunedì 20 ottobre alle ore 12:00. Si tratta di un'opportunità cruciale per i giovani tra 18 e 35 anni. L'incentivo copre l'80% delle spese per le patenti superiori e CQC, fino a 2.500 euro. I fondi, pari a 4,7 milioni, sono destinati a esaurirsi rapidamente.Requisiti e beneficiari: chi può accedere al contributoIl "Programma Patenti Giovani Autisti per l’Autotrasporto" è un'iniziativa strategica del MIT. L'obiettivo è incentivare l'ingresso di nuovi conducenti nel settore. Il contributo economico è significativo. 🔗 Leggi su Scuolalink.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Dove usare il bonus patente: le autoscuole accreditate https://sicurauto.it/news/attualita-e-curiosita/dove-usare-il-bonus-patente-autoscuole-accreditate/… #AttualitàeCuriosità #News #Autoscuola #Patente #Scuolaguida - X Vai su X
BONUS PATENTE 2025 A partire dal 20 Ottobre 2025 dalle ore 12:00, sarà possibile presentare la domanda registrandosi sul sito del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e inviare la domanda tramite la piattaforma “Bonus Patente”. Di seguito il link dov - facebook.com Vai su Facebook
Bonus patente, click day il 20 ottobre: come funziona e chi può chiedere il contributo fino a 2.500 euro - 00, sarà nuovamente possibile presentare domanda online per accedere al “Bonus ... Come scrive msn.com
Bonus Patente autotrasporto: richieste dal 20 ottobre - Dal 20 ottobre 2025 via al click day per il Bonus Patente Autotrasporto: fino a 2. Scrive edotto.com
Bonus auto elettriche 2025: click day dal 22 ottobre per richiedere gli incentivi. Ecco come funziona e i requisiti - Dal 22 ottobre apre il click day per i bonus auto elettriche 2025: alle 12 si aprirà la raccolta di adesioni per ottenere incentivi statali fino a 11mila euro per privati e 20mila euro per microimpres ... Si legge su firstonline.info