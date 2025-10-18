Bonus patente autotrasporto | come ottenere fino a 2.500 euro dal 20 ottobre?

Torna l’incentivo per chi vuole entrare nel mondo dell’autotrasporto: dal 20 ottobre riapre la piattaforma del MIT. Disponibili 4,7 milioni di euro per giovani under 35. Ma come funziona il Bonus Patente 2025? Chi può richiederlo e dove? Cos’è il Bonus Patente Autotrasporto 2025? Il Bonus Patente Autotrasporto è un contributo economico promosso dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Bonus patente autotrasporto: come ottenere fino a 2.500 euro dal 20 ottobre?

