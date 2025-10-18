Roma, 18 ottobre 2025 – L'Inter balza in vetta. Basta una zampata di Bonny, in un primo tempo ottimamente giocato, per lanciare la squadra di Chivu in testa alla Serie A assieme a Napoli e Roma, ovviamente in attesa dei match di Milan e Juventus. Il francese ha deciso la sfida dell'Olimpico dopo pochi minuti, ma nella ripresa c'è stata la reazione della Roma con Sommer sugli scudi e Dovbyk a sprecare da pochi passi. Sono sei vittorie in fila tra campionato e coppe per l'Inter che dunque lancia la sua candidatura per lo Scudetto dopo l'avvio difficile. Rimandata la Roma che continua a non ingranare le marce alte in casa, ma Gasp può essere soddisfatto della ripresa. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Bonny lancia l'Inter in vetta: battuta la Roma 0-1