Inter News 24 Bonny Inter, sblocca il match contro la Roma e continua a impressionare i nuovi tifosi! Ecco quanti bonus ha portato a Chivu. Ange-Yoan Bonny, attaccante dell’ Inter, sta vivendo un inizio di stagione da protagonista. Con tre gol in campionato, uno ogni 59 minuti, il giovane francese si è confermato come una delle sorprese più piacevoli della squadra nerazzurra. La sua ultima grande performance è arrivata nel match contro la Roma, dove ha sbloccato il risultato al 6? grazie a uno splendido assist di Nicolò Barella. Opta: Bonny unico nel suo genere da quando la Serie A è tornata a 20 squadre. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Bonny Inter, impatto straordinario dell’ex Parma con la maglia nerazzurra: i dati sul centravanti francese