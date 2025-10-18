Bonny Inter impatto straordinario dell’ex Parma con la maglia nerazzurra | i dati sul centravanti francese
Inter News 24 Bonny Inter, sblocca il match contro la Roma e continua a impressionare i nuovi tifosi! Ecco quanti bonus ha portato a Chivu. Ange-Yoan Bonny, attaccante dell’ Inter, sta vivendo un inizio di stagione da protagonista. Con tre gol in campionato, uno ogni 59 minuti, il giovane francese si è confermato come una delle sorprese più piacevoli della squadra nerazzurra. La sua ultima grande performance è arrivata nel match contro la Roma, dove ha sbloccato il risultato al 6? grazie a uno splendido assist di Nicolò Barella. Opta: Bonny unico nel suo genere da quando la Serie A è tornata a 20 squadre. 🔗 Leggi su Internews24.com
#Inter, ballottaggio tra #Bonny e #PioEsposito. #Lautaro ok #Chivu dovrà fare a meno di #Darmian a causa di un infortunio al soleo. Assente anche Di #Gennaro. Il tecnico pronto ad affidarsi al solito 3-5-2 ? @MirabellaIacopo #ASRoma #RomaInter - X Vai su X
Sembrano esserci pochi dubbi: sarà Bonny a scendere in campo al fianco di Lautaro nella sfida contro la Roma Diteci se siete d'accordo #Inter #SpazioInter - facebook.com Vai su Facebook
Pochi minuti, tantissima resa: Bonny, che impatto con l’Inter. I numeri gli danno già ragione - L'impatto di Bonny con il mondo Inter è stato impetuoso, oltre ogni aspettativa e scetticismo ... Come scrive msn.com
Inter, Bonny da record: gol e assist nella sua prima da titolare - Bonny conquista San Siro con una prestazione superlativa: un gol e tre assist che lo proiettano tra i protagonisti della squadra di Chivu L’Inter ritrova entusiasmo e nuove certezze offensive grazie a ... Segnala calcionews24.com
Bonny show, Lookman chi? Oscurato Thuram, l'Inter e il mercato che può cambiare - Una delle note più liete, se non la migliore in assoluto, delle prime due amichevoli della squadra di ... Lo riporta tuttosport.com